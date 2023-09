Oostkerke weer 'mooiste dorp van West-Vlaanderen' na renovatie?

In Oostkerke, bij Damme is de vernieuwde dorpskern geopend. De werken hebben een half jaar geduurd en kosten ruim 5 miljoen euro.

De volledige dorpskern van Oostkerke kreeg een gescheiden rioleringsstelsel, waardoor het propere water in de natuur terecht komt, en het afvalwater wordt gezuiverd. De bestaande asfaltstraten met verouderde voetpaden zijn verdwenen. Er werd een nieuwe bestrating aangelegd in uitgewassen beton. De voetpaden zijn vervaardigd uit natuursteen. Ook de Heitegemstraat en de Koolkerkesteenweg zijn vernieuwd.

“De heraanleg van de dorpskern maakt Oostkerke klaar voor een nieuw hoofdstuk in haar rijke geschiedenis. Bijna 50 jaar geleden, in 1974, werd Oostkerke verkozen tot mooiste dorp van West-Vlaanderen. Na deze vernieuwing zouden we opnieuw een grote kans maken om die titel te behalen, mocht de wedstrijd opnieuw worden gehouden”, vertelt burgemeester Joachim Coens.

Archeologische vondsten

De werken in Oostkerke kwamen verschillende keren in de media. Bij het archeologisch onderzoek in de Sint-Kwintensstraat en de Processieweg werden restanten van een Middeleeuwse begraafplaats blootgelegd. Onder de huidige Monnikeredestraat vonden archeologen een oude weg die naar het verdwenen havenstadje Monnikerede leidde. Hiermee werd een bijzonder rijke geschiedenis bevestigd en versterkt met nieuwe inzichten.

Ook al zijn de werken in de dorpskern nu afgerond, toch moet een stuk van de Hoekestraat, vanaf de Sint-Guthagostraat, richting Hoeke, nog uitgevoerd worden. Door een verschuiving in de fasering van de werken kon deze straat niet worden aangevat. Het stadsbestuur bekijkt wanneer het dit laatste stukje onder handen kan nemen.