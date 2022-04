In Oostkamp werden de Oekraïense vluchtelingen getrakteerd op een orthodox paasfeest. Een honderdtal gevluchte Oekraïners vond er een veilige tweede thuis.

In deze paasperiode missen de Oekraïense vluchtelingen hun achtergebleven familie nog een tikkeltje meer dan anders. Om dat gemis toch wat op te vangen organiseert Oostkamp een orthodox paasfeest. Ontmoetingshuis Nieuwvliet werd voor de vluchtelingen, hun gastgezinnen en andere sympathisanten even omgetoverd in een stukje Oekraïne. Naast de traditionele religieuze viering, worden de aanwezigen ook verwend met lekkernijen uit ons land én uit Oekraïne.