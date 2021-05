Oostkampse studenten vinden studiestek in nieuw kantorencomplex

Zowat dertig studenten uit Oostkamp kunnen een studieplek vinden in het O-Forty Meeting Center. Dat is een nieuw kantorencomplex.

Daarvoor hebben projectontwikkelaar Global Estate Group en de Oostkampse jeugdraad de handen in elkaar geslagen. Daar kunnen ze zich in alle rust kunnen voorbereiden op de examens. In negen geluidsarme vergaderruimtes met gratis internet kunnen de studenten dagelijks, zelfs op zondag, in hun boeken en cursussen duiken van 8u30 tot 19u30. De studenten kunnen er ook elke middag een gezonde lunch afhalen.

Het Meeting Center bevindt zich centraal op de O-Forty-site en opende pas in februari de deuren. Met twaalf vergaderzalen en meerdere flexwerkplekken biedt het pand allerlei faciliteiten voor bedrijven die van de site hun thuisbasis maakten, maar ook voor andere bedrijven en organisaties. Gezien het huidige coronaklimaat draait het Meeting Center nog niet op volle toeren. Vandaar dat studenten nu kunnen studeren in de leegstaande vergaderzalen. (Lees verder onder de foto)

Inschrijvingen lopen als een trein

Een plaatsje reserveren kan via het online platform dat terug te vinden is in de Facebookgroep ‘BLOKKOT Oostkamp en Ruddervoorde’. De inschrijvingen lopen alvast als een trein. "Vandaag zijn er al 21 studenten, nog voor de blok begint", zegt Sim Deeren van de jeugdraad. "Dat houdt zo wat aan tot de blok. Vanaf dan zijn er doorlopend 30 studenten. We moeten zelfs al met een wachtlijst werken. Er is grote nood aan". Volgende week opent ook in Ruddervoorde een blokkot voor studenten.