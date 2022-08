Oostkamp laat kappers haarafval verzamelen voor hergebruik

In Oostkamp krijgen alle kappers de kans om hun haarafval te bezorgen aan een vzw, die het gebruikt om er water mee te zuiveren, of om er zalf van te maken voor brandwonden.

De kappers moeten betalen om het haar te laten ophalen, maar Oostkamp wil die kosten op zich nemen, als eerste gemeente in Vlaanderen.

Oostkamp betaalt

Stefanie Gassesmet van Fidja Hairstyle: "Mijn grootvader was stukadoor vroeger en hij ging rond in de kapsalons om het haar op te halen voor een bezetting tegen de muur voor meer isolatie en dikte en toen begon hij met pleisteren en ik vond dat een heel goed initiatief en ik dacht misschien kan er iemand meer doen met dat en zo ben ik bij hair recycle terechtgekomen."

Kapster Stefanie weet al lang dat haar nuttig kan zijn. Ze gaat in zee met vzw Dung Dung die haarafval recycleert. Oostkamp vraagt nu ook aan de andere 70 kappers in de gemeente om mee te stappen in dit project en ondersteunt hen financieel.

Burgemeester Jan De Keyser: "Haar is iets wat veel functies kan hebben, je moet dat niet in een vuilzak gooien, je kan daar pruiken mee maken maar er zijn ook andere oplossingen onder andere zalf maken om brandwonden te bestrijden en het gebruik in de waterzuivering. Die transitie willen wij als gemeente mee ondersteunen."

Haar is waardevolle grondstof

Stefanie vult gemakkelijk één zak per maand, de vzw komt die ophalen. Zo wordt haar een waardevolle grondstof.

"Ik hoop eigenlijk dat we alle kappers meekrijgen", zegt de burgemeester. "Daarmee is men niet alleen een kapper maar ook een ondernemer met een grote maatschappelijke toegevoegde waarde. Eigenlijk wordt men een innovatieve wereldverbeteraar, en dat kan het succes worden van dit verhaal."