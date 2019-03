Oostkamp bergt renovatieplannen zwembad op

Oostkamp zal wel een aantal dringende werken laten uitvoeren, zodat het zwembad nog 5 jaar kan openblijven. Intussen wordt een toekomstplan uitgewerkt. Alle pistes liggen open, zegt burgemeester Jan de Keyser: “Dit was geen leuke beslissing om te nemen, dat is duidelijk. Maar de renovatie toch laten doorgaan zou geen blijk geven van goed beheer van onze budgetten. Dit stelt ons voor de acute en grote uitdaging om in de eerste helft van de legislatuur een toekomstgerichte keuze te maken over hoe we omgaan met het zwemgebeuren in onze gemeente. We willen deze oefening evenwel goed doen en dat zal de nodige tijd vragen.”