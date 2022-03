Oostenrijkse bondspresident bezoekt VEG-i-TEC, amper vier dagen na de brand

De Oostenrijkse bondspresident Alexander Van der Bellen is op bezoek in het onderzoekscentrum VEG-i-TEC van de UGent. Afgelopen vrijdag heeft het daar nog serieus gebrand, met vooral schade aan de buitengevel tot gevolg.

VEG-i-TEC is de proeftuin voor groente- en aardappelverwerking van de universiteit van Gent. Het gebouw is in september 2021 geopend en ligt aan de Graaf Karel de Goedelaan in Kortrijk. Vandaag ontvangen de medewerkers de Oostenrijkse bondspresident Alexander Van der Bellen. Hij komt op bezoek uit interesse voor de groente- en aardappelverwerking. Van der Bellen komt op staatsbezoek op uitnodiging van de Koning en Koningin. Ook zijn vrouw, Doris Schmidauer is aanwezig.

Hevige brand

In het onderzoekscentrum leggen de medewerkers uit hoe leveranciers hun productieprocessen kunnen innoveren en optimaliseren. Processen die ontwikkeld werden op laboniveau (door zowel bedrijven als onderzoeksgroepen) worden opgeschaald tot een niveau dat representatief is voor de groenten- en aardappel verwerkende industrie. Van individuele processen tot en met de volledige proceslijn: alles kan er op gesimuleerd worden. (Lees verder onder de foto.)

Ter voorbereiding van de komst van de Oostenrijkse president wilde de unief vorige week vrijdag nog het onkruid verdelgen met een gasbrander. Toen medewerkers aan het werk waren langs het gebouw, sloeg een vonk over op de plantenversiering en daarna in de isolatie. Een hevige brand zorgde voor heel wat schade aan de zijgevel en het dak. "We hebben veel geluk gehad dat er geen gewonden zijn en dat de schade aan de binnenkant al bij al meevalt", klonk het toen bij de persdienst.

Eerste staatsbezoek

Het is trouwens het eerste staatsbezoek van Oostenrijk aan ons land sinds 1997. Bovendien is het ook het eerste inkomende staatsbezoek aan België sinds het begin van de coronapandemie in 2020. De twee zijn nog tot en met woensdag in het land. Dinsdagnamiddag gaat de president ook een kijkje nemen in het Europacollege in Brugge.