Oostendse ziekenhuizen willen samengaan en weg van Brugs AZ Sint Jan

Bij de vakbonden is er grote ongerustheid over een nieuw ziekenhuisplan in Oostende.

Het stadsbestuur wil naar één groot ziekenhuis in de stad. Het onderhandelt met AZ Damiaan en het Henri Serruysziekenhuis om die laatste opnieuw los te koppelen van het AZ Sint Jan in Brugge, waarmee het tien jaar geleden is gefusioneerd.

Martine Dewitte, Gemeenschappelijk Vakbondsfront: "Wij vrezen enorm dat het publieke ziekenhuis in Oostende zal verdwijnen. Het publieke ziekenhuis staat voor een betaalbaar, toegankelijk ziekenhuis waar de zorg van hoogstaande kwaliteit is. Als dit verdwijnt in een stad als Oostende, waar de armoedecijfers zo hoog liggen, dan begrijpen wij niet dat deze beslissing genomen wordt."

Heuse bom

Maar ook politiek blijkt het plan van het stadsbestuur een heuse bom. De grootste oppositiepartij is bijzonder ongerust over deze evolutie in de Oostendse gezondheidszorg en vreest voor het personeel en de dienstverlening. John Crombez, fractieleider Vooruit Oostende: "Overal, kijk naar Roeselare en Kortrijk, zijn die grotere entiteiten nodig om ervoor te zorgen dat je al die gespecialiseerde zorg kan aanbieden. Als die fusie er dan komt, alleen in Oostende, is het maar de vraag op welke manier je dan kan meespelen."

Maar burgemeester Tommelein zweert bij één ziekenhuis, zo staat het ook in het bestuursakkoord. "De afgelopen jaren werd het belang van kwalitatieve en toegankelijke zorg meer dan ooit duidelijk. Om het zorgaanbod in Oostende en de omliggende regio te garanderen voor de toekomst, staan verschuivingen gepland en moeten de krachten meer dan ooit gebundeld worden."

Juridisch wordt het alvast een hele kluif omwille van de financiering, de erkenning en de programmering van regionale en netwerkziekenhuizen.