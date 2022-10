Oostendse zakenman Mark Vanmoerkerke overleden

De Oostendse ondernemer Mark Vanmoerkerke is overleden. Vanmoerkerke is 70 jaar geworden.

Mark Vanmoerkerke volgde zijn vader Rudolf op als eigenaar van het vakantiepark Sunparks. Hij investeerde ook in commercieel vastgoed in zijn thuisstad Oostende. De familie Vanmoerkerke is ook uitbater van het iconische Thermae Palace Hotel.

Vanmoerkerke was ook kunstverzamelaar. Zijn collectie is ondergebracht in een voormalige vliegtuigloods in Oostende. Van 1994 tot 1995 zetelde hij voor de toenmalige CVP als gecoöpteerd senator in de Belgische Senaat. Bij de verkiezingen van 1995 duwde hij de Senaatslijst van de CVP, maar raakte niet herkozen.

