Oostendse visser gered voor Britse kust

Even voor tien uur gisterenavond kreeg de Britse kustwacht een melding van het Belgische vissersschip 0.51 Stormvogel, een schip van reder Willy Versluys. Een visser, aan boord van het schip, was ernstig gewond geraakt aan de hand terwijl hij de netten binnen haalde. De bemanning diende hem de eerste hulp toe. In stormachtig weer (met windsnelheden tot 40 knopen, dat is ongeveer 80 km/u) vloog de heli van de kustwacht uit om de visser te winchen en over te brengen naar het ziekenhuis van Bangor, een klein stad in het noordwesten van Wales.

Bekijk hier de redding door de Britse kustwacht