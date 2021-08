Oostendse turnclubs springen olympische turnvloer in

In Oostende heeft het stadsbestuur 45.000 euro geïnvesteerd in een nieuwe vloer voor de turnsporthal van de Mr V-Arena.

Turnen is in de stad aan zee enorm populair. De drie grote turnverenigingen tellen samen meer dan 2.000 leden in veel verschillende disciplines. En na de gouden medaille van Nina Derwael in Tokio kan dat aantal straks nog toenemen.

De zaal was al goed uitgerust met toestellen, maar de turnvloer van bijna 200 vierkante meter kost wel erg veel. Maar de investering was noodzakelijk want de vloer was niet meer veilig. Een veerkrachtige nieuwe vloer is ook een garantie voor minder kwetsuren, want vaak turnen is heel intens.