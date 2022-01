Oostendse Syriëstrijder krijgt vijf jaar cel

Een 33-jarige Tsjetsjeense Oostendenaar is door de Brugse correctionele rechtbank bij verstek veroordeeld tot vijf jaar effectieve celstraf en 8.000 euro boete voor deelname aan de activiteiten van terroristische groep IS.

Hussein Taramov sloot zich in 2014 aan bij Islamitische Staat (IS), maar werd vijf jaar later in Syrië gevangengenomen. Zijn onmiddellijke aanhouding werd maandagochtend bevolen door de rechtbank.

Rol binnen IS

De man kwam in 2003 vanuit de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië aan in België. Twee jaar later werd hij ook erkend als vluchteling. In Oostende kwam de beklaagde meermaals in aanraking met de politie, onder andere voor zware diefstallen en afpersing. Na een uitgaansvergunning keerde hij op 12 februari 2013 niet meer terug naar de gevangenis.

Het onderzoek ging uiteindelijk van start op basis van informatie van de Staatsveiligheid. Uit zijn administratieve fiche bij IS bleek dat Taramov op 6 juli 2014 was aangekomen in Syrië. Volgens een ledenlijst was zijn laatste woonplaats Rotterdam, waar hij wellicht een tijdje bij zijn Nederlandse vriendin verbleef. Zijn familie wist naar eigen zeggen niet dat de beklaagde geradicaliseerd was en naar het front zou trekken.

Verder onderzoek wees volgens het federaal parket uit dat de Tsjetsjeen wel degelijk een rol speelde binnen IS. Zo ontving zijn ex-partner geld via de partner van een andere terreurverdachte. Procureur Ester Natus verwees ook naar nieuwsartikelen gebaseerd op Amerikaanse rapporten. Een Antwerpse Syriëstrijder vertelde over een Tsjetsjeen met één been, die nog wapens naar België zou gesmokkeld hebben. Het openbaar ministerie merkte op dat Hussein Taramov in 2010 in Oostende inderdaad betrokken was bij een handel in vuurwapens én dat hij effectief zijn rechterbeen verloor bij een treinongeluk.

In april 2019 werd de beklaagde door de Syrian Democratic Forces (SDF) gevangengenomen. Momenteel zou hij in Syrië nog altijd gevangen gehouden worden door Koerdische strijdmachten. Een van de drie echtgenotes van Taramov had vanuit een kamp nog contact met de moeder van de beklaagde. Ze stuurde zelfs foto's door van hun kind.