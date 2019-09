Oostendse SP.A neemt stadsbestuur op de korrel

Het Oostendse stabsbestuur besloot begin dit jaar dat kinderen geboren in 2016 niet langer terecht kunnen bij de vakantiewerking van de Speelcompagnie. Zij worden doorverwezen naar de buitenschoolse kinderopvang. "Zo zadelt het bestuur nieuwe ouders op met een fikse prijsverhoging", meent gemeenteraadslid Tom Germonpré. "Terwijl een maand in de Speelcompagnie zo'n 80 euro kost, wordt dit al gauw 183 euro in de buitenschoolse kinderopvang."

De Oostendse SP.A dient daarom een voorstel in om de eerdere beslissing terug te draaien: de startleeftijd moet opnieuw worden verlaagd tot 2,5 jaar én de dagprijs moet worden beperkt tot 4 euro.

Ook de plannen om sportclubs te laten meebetalen voor het lidgeld van sporters in kansarmoede, stuit de partij tegen de borst. Tot nu toe betaalt een sporter 15 euro en past de stad de rest bij. "Maar het systeem is het slachtoffer geworden van zijn eigen succes en neemt een steeds grotere hap uit het budget" klinkt het bij het stadsbestuur. Daarom wil het de sportclubs twintig procent van het lidgeld laten bijpassen, de stad zou dan nog zestig procent van het bedrag betalen. "Door het nieuwe voorstel wil de stad bepalen hoe sportclubs hun subsidies moeten gebruiken", zegt fractieleider John Crombez. "Het kan toch niet de bedoeling zijn om een sportclub in een financiële put te duwen?"

Om de vinger aan de pols te houden van wat leeft in de stad, trekt de Sp.a-stadsmakers een keer per maand naar een Oostendse wijk om er met de inwoners te spreken. "We horen steeds vaker dat mensen met onopgeloste vragen en problemen blijven zitten. We vinden dat onze plicht", klinkt het. De Vuurtorenwijk is op 21 september als eerste aan de beurt.