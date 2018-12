Oostendse sp.a-boegbeelden geven fakkel door

Drie boegbeelden van de Oostendse sp.a, Johan Vande Lanotte, Jean Vandecasteele en Franky De Block nemen hun mandaat in de nieuwe gemeenteraad niet op.

Daardoor komen Niko Geldhof, Mohsin Abbas en Jeroen Soete in de fractie binnen. John Crombez wordt fractieleider.

Bij de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 slaagde Bart Tommelein van Open VLD erin om in Oostende de sjerp te veroveren en grote concurrent Johan Vande Lanotte en diens Stadslijst naar de oppositiebanken te sturen.

Jean Vandecasteele zat sinds 1983 in de gemeenteraad. Hij was 18 jaar burgemeester. Bij de jongste verkiezingen haalde hij 2.355 voorkeurstemmen.

Johan Vande Lanotte zat sinds 1995 in de Oostendse gemeenteraad. Hij was sinds 2015 burgemeester. In oktober haalde hij 5.062 voorkeurstemmen.

Franky De Block was tussen 1994 en 2012 OCMW-voorzitter. In 2015 stapte hij uit de gemeenteraad, om zich volop toe te spitsen op zijn mandaat van gedeputeerde. Hij haalde bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen 1.296 voorkeurstemmen.