Oostendse scholen omarmen diversiteit met 'Disco'

Leerlingen komen uit 140 verschillende landen en de verschillen zijn veel complexer geworden. Koen Mattheeuws, Scholencoach Disco (DIversiteitsSCreening Onderwijs): “Het project disco probeert eigenlijk in kaart te brengen hoe leerkrachten naar die diversiteit kijken en onderzoekt ook hoe bekwaam leerkrachten zichzelf achten om om te gaan met die diversiteit.”

Er komt dus een onderzoek om te peilen hoe scholen, leerkrachten en directies omgaan met de vele uitdagingen van de diverse samenleving. Ook brugfiguren worden daarbij betrokken. Bedoeling is dat leerkrachten beter worden begeleid om de uitdagingen aan te pakken, want dat verhoogt de ontwikkelingskansen van de leerlingen. Blijkt uit onderzoek van de universiteit Gent.

“We starten vandaag met een infomoment voor alle scholen. De belangstelling hiervoor is erg groot. Na de infomomenten kunnen scholen intekenen op dit aanbod. Daarna zullen de eerste screenings starten in zes lagere scholen. Het is de bedoeling dat op termijn alle scholen (ook de secundaire scholen) gescreend worden en een soort gereedschapskist op maat meekrijgen in het omgaan met hun specifieke uitdagingen. De stad slaat de handen in elkaar met het Steunpunt in de uitwerking van een intensief werkproces. We voorzien hiervoor 150.000 euro over zes jaar”, zegt schepen van onderwijs Natacha Waldmann.