Oostendse redders vanaf vandaag op post

Vanaf vandaag voorziet stad Oostende in samenwerking met de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) weer strandredders op drie verschillende posten (Mariakerke, Koninginnelaan en Kemmelberg). Ook in de weekends van 13 tot 16 mei (Hemelvaart), 22 tot 24 mei (Pinksteren), 29 tot 30 mei en 5 tot 6 juni zullen de redders er een oogje in het zeil houden. Vanaf 12 juni tot 30 juni 2021, is er op deze locaties ook permanente strandredding in de week en het weekend voorzien.

"Veiligheid garanderen"

“Elk jaar komen er massaal veel mensen genieten van het strand in onze stad. Bij mooi weer is het ook snakken naar een frisse duik in de zee. Om de veiligheid van de badgasten te garanderen openen wij al vanaf mei in de weekends drie badzones en zetten wij strandredders in,” aldus schepen Silke Beirens.

Dagelijks 54 jobstudenten

Tijdens de zomervakantie worden er dertien strandposten bemand en zullen er dagelijks zo'n 54 jobstudenten instaan voor de veiligheid van de badgasten langs de volledige kustlijn van Oostende. Vanaf 1 september tot 15 september blijven enkel de posten Mariakerke, Koninginnelaan en Kemmelberg open.