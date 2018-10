Oostendse politie treft transmigranten aan nabij station

In de buurt van het station van Oostende werden gisteren vijf transmigranten aangetroffen.

De vijf werden gisterennamiddag rond 17 uur aangesproken door de Oostendse politie. Ze konden tijdens die controle geen geldige verblijfsdocumenten voorleggen, waardoor ze meegenomen werden naar het politiebureau.

Op vraag van de Dienst Vreemdelingenzaken zullen ze nu overgebracht worden naar het opvangcentrum in Steenokkerzeel.

Minderjarige illegalen

Later op de avond werden nog twee illegale personen opgepakt in de Hendrik Serruyslaan. Het ging hierbij om twee minderjarigen: één persoon afkomstig uit Marokko en één afkomstig uit Egypte. Ook zij werden meegenomen naar het bureel, in afwachting van een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken.