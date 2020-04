Oostendse politie houdt acties op het strand om zeehonden te beschermen

Social distancing, het geldt niet enkel voor de medemens. Het is ook belangrijk voor zeehonden op het strand. Veel wandelaars komen te dicht bij de dieren om een foto te nemen, wat slecht is voor het welzijn van de dieren. Bovendien is het ook strafbaar: wie de rustende zeehonden verstoort, kan een boete van minimaal 100 euro krijgen. Zelfs een gevangenisstraf van een maand tot een jaar is mogelijk.

20 meter afstand

"Zeehonden hebben een hoge aaibaarheidsfactor en voor veel strandgangers is de verleiding groot om een foto te maken. Maar hou voldoende afstand: 20 meter is een goede vuistregel en hou honden weg", stelt het stadsbestuur van Oostende in een mededeling.

Naast de infovlaggen en sensibiliseringsborden op het strand, zal de politie ook regelmatig aanwezig zijn om te controleren of de dieren met rust gelaten worden.