Oostendse middelbare school De Studio dicht

In de Oostendse middelbare school De Studio op de wijk Vogelzang moet iedereen vanaf vandaag thuis les volgen of van thuis uit werken. De school gaat dicht om dat er tientallen besmettingen zijn in verschillende klassen.

Bovendien zijn er te veel ziektemeldingen bij het onderwijzend personeel en is een normaal toezicht niet meer mogelijk.

De Studio in Oostende is lang niet de enige die kampt met een forse stijging van het aantal besmettingen in het onderwijs. Het CLB meldt in heel West-Vlaanderen een grote toename van besmette personeelsleden in de scholen. Bijna 70 covidbesmettingen deze week en dat is ruim 80 procent meer dan vorige week. Alle leerlingen van de Studio worden nu zo snel mogelijk getest. Ook in een andere Oostendse school in de Maurits Sabbestraat moeten vandaag alle leerlingen van de lagere afdeling naar de testbus die langskomt.