Oostendse middelbare scholen lanceren dromencampagne

‘Jongeren mogen dromen en scholen helpen om dromen waar te maken.’ Dat is het thema van een campagne die sinds vandaag in drie Oostendse middelbare scholen loopt. Tijdens een flashmob op het Sint-Petrus- en Paulusplein pakten de leerlingen van het eerste middelbaar uit met hun droomjob.

Op het plein werden ook symbolisch tenten opgeslagen, want dromen doe je nu eenmaal ’s nachts. Voor de campagne schreven de leerlingen van de Oostendse Petrus- en Paulusscholen hun ideeën neer over hun droomjobs. Daaruit kwamen in totaal vijftien droomjobs, waaronder dokter, kapper, psycholoog en schoonheidsspecialist, naar voor.

De school gaat zich de komende zes jaar inspannen om de leerlingen hun dromen te laten waarmaken. Daartoe brachten ze een aantal leerlingen al in contact met oud-leerlingen die hun droomjob realiseerden.

Ook journalist

Ook journalist blijkt een droomjob te zijn. Met leerling Danse Broidioi lijkt de opvolging alvast verzekerd te zijn: "Het lijkt mij heel fijn om op tv te komen, veel te praten en het nieuws te brengen voor de andere mensen."