Oostendse horecazaken mogen hun terras uitbreiden

Net zoals vorig jaar biedt de stad Oostende alle horecazaken de kans om straks hun terras uit te breiden. Horecazaken die een tijdelijk terras of een uitbreiding ervan willen, kunnen een aanvraag indienen via de website van de stad.

Met de mogelijkheid tot een groter terras wil Oostende de hard getroffen sector van de cafés en restaurants een hart onder de riem steken. De stad bekijkt per locatie of een uitbreiding mogelijk is, de extra oppervlakte wordt niet extra belast. Vorig jaar hebben 240 horecazaken een terrasuitbreiding aangevraagd. Wanneer de horecazaken kunnen heropenen is nog koffiedik kijken, al lijkt de opening van buitenterrassen tegen de paasvakantie een haalbare kaart.

Eerste schepen van Openbaar Domein Björn Anseeuw: “Stad Oostende gaf de horeca vorig jaar een stevig duwtje in de rug door de terrassen tijdens de coronatijd uit te breiden. Zo werden maar liefst 240 terrassen een flink stuk groter. Dat zorgde voor meer gezelligheid en sfeer in onze stad. Het zijn jammer genoeg nog steeds barre tijden voor de horeca. Stad Oostende zet alles op alles om de horeca ook dit jaar ten volle te steunen.”