Oostendse gemeenschapswachten vormen hittebrigade

Tijdens de zomer vormen de gemeenschapswachten ook een hittebrigade. Iedereen heeft wel al eens een hond opgesloten gezien in een auto. Zeker in de zomer, als het snikheet wordt, is dat onverantwoord. De Oostendse gemeenschapswachten gaan daar nu intensiever op controleren. Schepen voor samenleven Maxim Donck: "We gaan auto's niet alleen controleren of ze gesloten zijn en of er waardevolle voorwerpen achterblijven, we gaan nog een stap verder met de hittebrigade. We gaan controleren of er nog honden of zelfs kinderen in snikhete wagens zitten. Dan moeten zij onmiddellijk de politie verwittigen, en moet er een oplossing komen".

Kleine criminaliteit

Er zijn nog wel meer zaken waar de Oostendenaars zich aan ergeren, zoals afval en wildplassen. Ook daar zal de gemeenschapswacht een rol spelen. "Vuiligheid en veiligheid. Wildplassen, afval op straat gooien, zulke zaken die moeten worden aangepakt. Diefstallen, fietsdiefstallen, winkeldiefstallen, dat is kleine criminaliteit, die de mensen wel beroert."

Andere taakjes, zoals dranghekkens plaatsen en bouwvergunningen aanplakken, verdwijnen uit het pakket van de gemeenschapswacht. Elke gemeenschapswacht heeft zijn eigen wijk. Daar gaan ze patrouilleren en zullen ze een aanspreekpunt moeten zijn voor onze bevolking. Mensen gaan zaken kunnen vragen, maar zij moeten ook proactief naar de mensen toegaan. Dit jaar moesten de gemeenschapswachten al 46 keer de lokale politie verwittigen.