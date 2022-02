Oostendse garnaalkroket nu officieel streekproduct

Een echte Oostendse garnaalkroket wordt alleen gemaakt met handgepelde garnalen, gevangen door Oostendse vissers. Met de koppen maken chefs daarna een bisque of een bouillon, in de kroketvulling moet minstens 30% garnaal zitten. Oostendse garnaalkroketten worden trouwens binnen een straal van tien kilometer geproduceerd. Enkele Oostendse chefs ondertekenen een charter waarin ze beloven de kroket te maken volgens dat principe.

Eetbaar erfgoed

In Oostende zijn ze trots op de erkenning van hun garnaalkroket als 'eetbaar erfgoed'. "We willen Oostende verder uitbouwen tot hoofdstad van de garnaalkroket," zegt burgemeester Bart Tommelein. "Met het garnaalkrokettenfestival in oktober willen we deze korte keten volop steunen: de restaurants maar zeker ook de garnaalvissers." (lees verder onder de foto)

Om erkend te worden als streekproduct moet de lokale bevolking het ook echt als traditioneel en streekeigen beschouwen, het moet ambachtelijk gemaakt worden en dat al minstens 25 jaar.