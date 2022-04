Oostends woordenboek aan vijfde druk toe

Het Oostends Woordenboek van Roland Desnerck in aan zijn vijfde druk toe. Exact 50 jaar geleden bracht Desnerck zijn eerste Oostends woordenboek uit. In de nieuwe uitgave staan dubbel zoveel woorden als in de eerste uitgave uit 1972.

Roland Desnerck is 83 en nog altijd gepassioneerd door het Oostends. De vijfde druk van zijn Oostends woordenboek telt 750 bladzijden en 21.280 trefwoorden. Dat zijn er dubbel zoveel woorden in als in de eerst uitgave 50 jaar geleden. Roland Desnerck, dialectkenner & auteur: "Ik heb voor een groot deel de woorden gehaald uit de volksmond, veel met de mensen gesproken. Bijvoorbeeld op café zeggen ze 'geliek an de diek', dat betekent 'evenveel punten'. Of als je een rioolwerker ziet, zeggen ze 'den ulleschudder'. Een ulle is een deksel."

Roland Desnerck is regent Nederlands maar hij beschouwt zijn woordenboek in de eerste plaats als een heemkundig werk en niet zozeer taalkundig. "Omdat het leven van vroeger belangrijk is en dat je dat via de klanken kunt reconstrueren. Je kunt zien hoe de mensen leefden, aten, speelden en werkten."