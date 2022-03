Oostends stadsbestuur bezoekt Gambiaanse zusterstad Banjul

Oostends burgemeester Bart Tommelein en schepen van Mens en Milieu Silke Beirens bezoeken hun zusterstad Banjul. Het is de eerste keer dat een Oostendse burgemeester een bezoek brengt aan de Gambiaanse hoofdstad sinds de start van de stedenband in 2003.

Oostende heeft sinds 2003 een stedenband met de hoofdstad van Gambia, Banjul. Beide steden werken samen op verschillende domeinen. “De stedenband tussen Oostende en Banjul is echt uniek. Het is een eer om met eigen ogen te zien hoe er grote stappen gezet worden op vlak van afvalbeleid, stadsvergroening en digitalisering", zegt Bart Tommelein. "We willen onze stedenband nog meer in de verf zetten en blijven samenwerken in de toekomst.” Toekomstperspectief met subsidie In 2019 kreeg Stad Oostende 3 miljoen euro aan subsidiemiddelen van de Europese Unie voor de stedenband, bovenop de bestaande werkingsmiddelen. Met die Europese subsidies zet Banjul voluit in op stadsvergroening, klimaatbeheersing, een beter afvalbeleid, sociale inclusie en innovatie. Het Europese project ging begin 2020 van start onder de naam 'City Link Ostend Banjul: Partnership for Sustainable City Development'. (Lees verder onder de foto.)

Schepen van Mens & Milieu Silke Beirens: "Het gaat hier om de grootste subsidie die we ooit binnenhaalden. We maken met hiermee ter plaatse een groot verschil op allerlei vlakken en geven jonge generaties een aantrekkelijk toekomstperspectief. Banjulians zijn net als Oostendenaars trots op hun stad."

Om ervoor te zorgen dat Banjul een goed bestuur heeft, maakt het project studiebeurzen vrij voor personeelsleden van het lokale stadsbestuur. Bovendien krijgen lokale schepenen, leden van wijkcomités en medewerkers van de stadsadministratie de mogelijkheid om opleidingen te volgen en wordt er ingezet op het digitaliseren van de administratie.

Een groener Banjul

Met het geld heeft Banjul 5.000 kokosbomen en 1.000 andere boomsoorten op het strand geplant om kusterosie tegen te gaan. Zo vormt het strand een buffer tegen de stijgende zeespiegel. Momenteel krijgt de binnenstad een groene make-over. Hiervoor schakelt de Gambiaanse hoofdstad verschillende lokale scholen in die nog eens 5.000 extra bomen aanplanten.

"Het doet deugd om te zien hoe er vanuit de lokale bevolking voor de jonge bomen gezorgd wordt. Ze hebben zich het project eigen gemaakt en zijn er erg trots op. Natuurlijke kustverdediging is trouwens maar één troef. De bomen leveren ook natuurlijke producten én verhogen de lokale biodiversiteit," vertelt schepen Beirens.

Propere stad

Om de Gambiaanse kuststad proper te houden, kocht de Stad twee nieuwe vuilniswagens en bijna 6.000 nieuwe openbare vuilnisbakken aan. Verder kregen de afvalophalers nieuwe veiligheidskledij en een training. De vuilnissite van Banjul krijgt een volledige omheining en er volgen initiatieven rond composteren en het recycleren van plastic.

Vervolgens spitst het project zich toe op Crab Island, een leegstaand schoolgebouw dat een toekomstig centrum voor duurzame ontwikkeling zal worden. De bestaande schoolgebouwen op deze locatie worden momenteel duurzaam gerenoveerd. Radio Banjul; een muziek-, kunsten- en multifunctioneel centrum; verschillende start-ups die rond duurzame economie werkzaam zijn; een ICT- en smartlab; initiatieven rond recyclage en volkstuinen krijgen een thuis op Crab Island.