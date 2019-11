Oostends bedrijf Zorabots breidt uit naar Afrika

Het bedrijf ZoraBots uit Oostende gaat in het Afrikaanse land Rwanda een vestiging oprichten. Dat wordt gezien als een eerste strategische stap in de ontwikkeling van het bedrijf op heel het Afrikaanse continent.

Het bedrijf ontwikkelt humanoïde robots die onder meer worden ingezet in de zorgsector, het onderwijs, maar ook in bedrijven. Zorabots Africa moet het nationale onderwijsbeleid in digitale beroepen daar ondersteunen, net als de economische ontwikkeling van Rwandese en Afrikaanse bedrijven op het vlak van robotica en nieuwe technologieën. "Hoewel heel wat bedrijven hun inspanningen in hoofdzaak richten op andere delen van de wereld, zijn wij ervan overtuigd dat er in Afrika zonder meer een onvoorstelbare en hoopvolle dynamiek en geestdrift heerst. ZoraBots Africa is gewoon een ontwikkelingstool die werd ontworpen om de mutaties van dit continent te ondersteunen, want voor ons is het duidelijk dat het zijn plek voor de toekomst aan het veroveren is. ", zeggen Fabrice Goffin en Tommy Deblieck, co-CEO’s van ZoraBots. ZoraBots Africa zou vanaf begin volgend jaar operationeel moeten zijn.

Onderwijs

Om de samenwerking met en de werkzaamheden van ZoraBots Africa te starten, zouden in basis- en middelbare scholen humanoïde robots ingeschakeld kunnen worden, ter ondersteuning van het “smart classes”-beleid en het onderwijs inzake technologisch geïnspireerde leerstof. Op termijn zouden in het centrum in Afrika tussen 40 en 60 mensen tewerkgesteld kunnen worden.