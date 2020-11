Oostends actieplan voor veilig, lokaal en online shoppen

Daarmee wil de stad dat ook de kleinste handelaars de tweede sluitingsronde kunnen overleven. Het Economisch Huis zal handelaars ondersteunen die het moeilijk hebben bij het opstarten van een webshop of die niet zo behendig zijn met digitale tools of sociale media. “Concreet zullen ondernemingen via een persoonlijke aanpak individueel begeleid worden bij het opzetten van een webshop of Facebook store manager", zet schepen Charlotte Verkeyn.

Didier Pype van Herenmode Paul is één van de handelszaken die via het Economisch Huis Oostende een webshop verkrijgt: “Voor mij is dit een geweldige hulp. Als handelaar heb ik wel een website, maar ik zou er zelf niet in slagen om zo’n online shop op te zetten. Het is tijdrovend en je hebt er toch specifieke kennis voor nodig".

Webinars en coaching

Ook zullen lokale handelaars opleidingen op maat kunnen volgen via exclusieve webinars. Deze video’s bieden heel wat tips en tricks over hoe de handelaars hun online verkoop kunnen stimuleren. Ondernemers die bijkomende ondersteuning wensen, zullen ook een beroep kunnen doen op individuele coaching.

Wie de lokale handel wil ondersteunen in Oostende, kan eens een kijkje nemen op de website www.ikkoopinoostende.be. Daar staan alle webshops en take-aways netjes verzameld.