Oostendenaars en fans vormen erehaag voor Arno

Zanger Arno Hintjes is zondag in de bloemetjes gezet op het filmfestival van Oostende. De Oostendse zanger kreeg een Lifetime Achievement Award en werd ontvangen met een grote erehaag aan Kinepolis Oostende.

Filmfestival Oostende zet elk jaar uitzonderlijk talent in de kijker met een Lifetime Achievement Award. Eerder kreeg al actrice Sien Eggers een award en ook de Nederlandse broers Alex en Marc van Warmerdam worden nog bekroond.

Nationaal erfgoed

Zondagavond was het de beurt aan Arno Hintjens. De Oostendse zanger was de master van de allereerste editie van het filmfestival in 2007 en kreeg de eerste ster in de Walk of Fame op de Zeedijk. De zanger maakt al een halve eeuw muziek en liedjes als "O la la la c'est magnifique" en "Les yeux de ma mère" zijn intussen nationaal erfgoed geworden.

Emotioneel moment

De stad Oostende had haar inwoners en fans van Arno opgeroepen om voor de huldiging van de zanger een erehaag te vormen aan Kinepolis Oostende. Daar kwam dan ook heel wat volk opdagen zondagnamiddag. Een massa fans verzamelde aan de rode loper om Arno te ontvangen op de tonen van zijn muziek. In Kinepolis nam Arno zijn award in ontvangst en dat zorgde meteen voor een emotioneel moment. "Merci, Merci, no war, nous sommes quand même tous des Européen", sprak Arno onder luid applaus van zijn fans. "En leve de mossels", klonk het nog lachend. Daarna volgde een staande ovatie van de volledige zaal. Na de uitreiking werd de kortfilm La vie de Roger getoond, waar Arno de hoofdrol in vertolkt.