Oostendenaars beslissen mee over nieuwe locatie 'Dikke Mathille'

Of het daarna zal verplaatst worden naar het Kursaal zelf, da's de oorspronkelijke plaats, is nog niet duidelijk. Veel inwoners zien het beeld niet graag verhuizen.

Inwoners beslissen mee

"Wij hebben met het schepencollege vorige week beslist om formeel de procedure om haar te mogen verplaatsen op te starten", zegt schepen Björn Anseeuw.

"Dat betekent dat wij officieel hebben beslist dat wij haar willen verplaatsen, maar dat betekent niet dat wij haar al mogen verplaatsen. Het is het begin van de procedure. De volgende stap in de procedure is dat het Agentschap Onroerend Erfgoed een nota zal overmaken aan de minister die daar zijn zeg over zal doen. Vervolgens komt dat in een aantal volgende stappen terug naar de stad en op dat ogenblik zal er ook inspraak zijn."

