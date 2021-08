Oostendenaar is wereldkampioen quizzen

Oostendenaar Ronny Swiggers heeft het afgelopen weekend het wereldkampioenschap quizzen gewonnen. Hij is de eerste Belg die daarin slaagt. In 2008 en 2009 werd hij tweede.

Swiggers scoorde 5 punten meer dan de Fransman Didier Bruyere en 10 punten meer dan de Fin Tero Kalliolevo. Viervoudig wereldkampioen Olav Bjortomt strandde op de vierde plaats. Op de vijfde plaats eindigde met Tom Trogh nog een Belg. Het WK, georganiseerd door de International Quizzing Association, is een individuele strijd.

Quizzers namen ongeveer gelijktijdig deel in zalen op verschillende plaatsen in de hele wereld. In België nam volgens de initiatiefnemers deze keer een veertigtal mensen deel. Er waren 240 vragen in acht categorieën, waaronder wetenschap, geschiedenis, meda, sport en vermaak. De categorie waarin een deelnemer het minst goed scoorde, valt weg voor de berekening van de eindscore. Ronny Swiggers scoorde 166 op 210.