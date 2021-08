Oostendenaar Hubert Decleer overleden in Kathmandu

In Kathmandu in Nepal is op 25 augustus Oostendenaar Hubert Decleer overleden. Decleer werd 81 en is een opmerkelijk figuur. In 1963 maakte hij als leraar zedenleer Arno Hintjens bewust van zijn muzikale roeping. Daarna werd hij in Nepal en India een autoriteit in het Tibetaans boeddhisme.

In 1963 geeft Hubert Decleer als leraar zedenleer les aan de hotelschool in Oostende. Eén van zijn leerlingen was de toen jonge Arno Hintjens. Decleer weet hem te boeien door nu en dan een bluesplaat te laten horen in de klas en begeesterd te vertellen over het muziekgenre.

Op de website van De Laatste Vuurtorenwachter staat te lezen dat al de rest voor Arno nadien geschiedenis bleek te zijn.

Tibetaans Boeddhisme

Maar ook de Oostendse leraar Hubert Decleer zelf was destijds nog lang niet uitgezongen. 'Zoals zovelen in die tijd hoort hij de roep van het Oosten: Oosterse religie, filosofie en psychologie worden zijn nieuwe passie. Decleer lift vanuit Oostende naar India, wordt er reisgids en gaat later ook in het land wonen.

Sinds 1980 woont hij in Kathmandu, aldus de Laatste Vuurtorenwachter.

Decleer schoolt zich bij, is een blijver in Kathmandu en wordt gaandeweg een autoriteit in het Tibettaanse boeddhisme. Zo vertaalt hij ook het Tibetaanse dodenboek in het Nederlands en leidt er later een instituut.

Arno spreekt nog steeds over Hubert Decleer als zijn mentor en heeft Decleer ook bezocht in Kathmandu. Ooit was Decleer nog barman in de legendarische Oostendse kunstkroeg Chèvre Folle. Ondermeer daar leerde hij alternatief en artistiek Oostende kennen. En omgekeerd. Hubert Decleer is ook de oudere broer van de gewaardeerde natuurfotograaf Misjel Decleer.

Hij overleed op 25 augustus op 81-jarige leeftijd in Kathmandu.