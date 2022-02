Oostende zoekt jongeren voor project dat slaagkansen verbetert

Het project waar het om gaat heet Boost, van de Koning Boudewijnstichting. Het is vooral gericht op gemotiveerde jongeren uit kwetsbare milieus. In het project krijgen ze hulp tijdens hun secundaire studies en het hoger onderwijs. Ze leren ook vaardigheden om zich persoonlijk te ontplooien, en ze krijgen een stimulans om voor andere jongeren een voorbeeld te zijn.

Jongeren die deelnemen mogen een laptop en een printer gebruiken, krijgen internetaansluiting en een budget van 2.400 euro over vier jaar voor bijvoorbeeld sport, cultuur of een taalstage.

"Bemoedigend"

Boost loopt al in Oostende met op dit ogenblik dertien jongeren, en de stad noemt de resultaten “bemoedigend”. "Dit initiatief is een uniek concept dat perfect aansluit bij onze hoge inzet op armoedebestrijding,” zegt burgemeester Bart Tommelein. “Het is een extra troefkaart in onze aanpak van kansarmoede."