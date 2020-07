Oostende zet fietstaxi's in voor minder mobielen

Minder mobiele mensen of personen met een beperking kunnen in Oostende voortaan van vrijdag tot maandag gebruik maken van een fietstaxi die hen naar het strand of het stadscentrum brengt.

Dat geldt voor inwoners en toeristen. De fietstaxi vat post op het Stationsplein tot eind augustus en kan telefonisch worden gereserveerd. "Het initiatief kadert in het relanceplan van de stad en wil mensen die moeilijk te been zijn toch de kans geven om op een vlotte en aangename manier naar het centrum of het strand te gaan. De fietstaxi's worden bestuurd door ervaren vrijwilligers", vertelt schepen Hina Bhatti, bevoegd voor Toegankelijkheid en Beleid voor mensen met een beperking.

Gratis gebruik

Het gebruik van de fietstaxi is gratis. Er kan een beroep op gedaan worden van vrijdag tot en met maandag van 10.00 tot 18.00 uur. Reserveren kan elke werkdag tijdens de kantooruren op het nummer 0479 61 03 10 of via toegankelijkheid@oostende.be. De gebruiker geeft het gewenste moment en de locatie door waar hij/zij wil opgepikt worden alsook de bestemming (strand of centrum). De vrijwilliger van dienst rijdt minder mobiele mensen ook graag vanaf het station tot aan de taxi’s. Hiervoor is geen reservatie nodig.

Achteraan kan een rolstoel worden bevestigd. Een rollator kan mee in de cabine voor twee personen. Tijdens de ritten worden alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen. Na elke rit wordt de taxi volledig gereinigd voor de volgende passagier. De fietsen worden elektrisch aangedreven en zijn een milieuvriendelijk vervoersmiddel.