Oostende zet 2024 in teken van James Ensor met 'ENSORstad2024'

In 2024 organiseert Oostende verschillende activiteiten rond kunstenaar James Ensor, onder de noemer 'ENSORstad 2024'. Centraal staat de tentoonstelling in Mu.ZEE rond Ensor.

In 2024 is het 75 jaar geleden dat James Ensor in Oostende overleed. Na de opening van het vernieuwde Ensorhuis komt er nu ook een Ensor-programma. Wim Vanseveren, voormalig administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen en VRT-directeur, coördineert het project. "We zetten in 2024 de Oostendse kunstenaar James Ensor een heel jaar in de kijker. We bereiden nu al een programma voor en het resultaat zal een unieke mix zijn van activiteiten, expo's en festiviteiten. Alle culturele en toeristische partners kunnen daarin hun eigen rol spelen op basis van hun sterktes", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

Er komen minstens vier exposities. Centraal staat een grote tentoonstelling over James Ensor en het stilleven in België 1830-1930. De stad Oostende zal tijdens de zomer van 2024 een tentoonstelling organiseren in de Venetiaanse Gaanderijen, met als werktitel 'Ensor en de topografie van Oostende'. Deze expo gaat over Ensor en zijn band met de stedelijke ontwikkeling. Verder organiseert ook het Ensorhuis twee tentoonstellingen. De verdere programmatie wordt de komende drie jaar op punt gesteld.