Oostende in zee met PMV voor renovatie Thermae Palace

Dat hebben burgemeester Bart Tommelein en schepen Björn Anseeuw bekend gemaakt.

'De Thermen en de Gaanderijen zijn een echte parel aan de kroon van de Vlaamse kust. Alleen zijn ze dringend aan renovatie toe. Met PMV nemen we een partner onder de arm met ervaring, denk maar aan de pracht gerenoveerde Handelsbeurs in Antwerpen. Tegelijk kan PMV ons oplossingen aanreiken voor de financiering. Zo willen we de Thermen en de Gaanderijen eindelijk hun vroegere grandeur teruggeven.'

PMV is de investeringsmaatschappij van de Vlaamse overheid. Oostende noemt het renovatiedossier 'erg complex en het grootste investeringsdossier waarmee de stad in haar geschiedenis werd geconfronteerd'.