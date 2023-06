Oostende wil meer werkzoekenden aan het werk

Vlaams minister van Werk Jo Brouns kwam op bezoek in het Economisch Huis in Oostende en vindt de inzet een voorbeeld voor andere gemeenten en steden. Daar hebben ze sinds de start in 2016 al 1.000 inwoners aan werk geholpen.

Abdoul uit Afghanistan is de 1000ste geactiveerde werkzoekende sinds de opstart van het Economisch Huis in Oostende, zeven jaar geleden. Hij kwam er terecht voor een individuele begeleiding en praktische opleidingen, nu werkt hij bij horlogebandjesproducent LIC. "Ik werk met de naaimachine en stik de horlogebandjes. Ik werk in die fabriek waar alle mensen heel vriendelijk zijn. Ik hou van mijn job."

Xavier Thomas, LIC: "Zoals elk bedrijf is het momenteel heel moeilijk om werknemers te vinden. Via het Economisch Huis in Oostende zijn er toch al een drietal werknemers tewerkgesteld bij ons. Dus dat is wel goed."

Abdoul was niet de enige werkzoekende. Volgens cijfers van de VDAB telde Oostende vorig jaar de derde hoogste werkloosheidsgraad in Vlaanderen: bijna 1 op de 10 mensen in de beroepscategorie heeft geen job. Er is dus nog werk aan de winkel.

Nog hele weg af te leggen

Jo Brouns, Vlaams minister van Werk: "In de specifieke situatie hier denk ik dat het belangrijk is om met de VDAB, de sociale dienst, het Economisch Huis, het profiel van die mensen die werkloos zijn goed in kaart te brengen. Dan kunnen ze kijken welke ondersteuning en begeleiding die nodig hebben. Om te kunnen aanleunen bij het Vlaamse gemiddelde van 75 procent is er nog een hele weg af te leggen."

In maart waren er in Oostende evenveel werklozen als vacatures, toch geraken die vacatures moeilijk ingevuld. Volgens burgemeester Tommelein is het een seizoensgebonden probleem. Toch trekt het Economisch Huis bijvoorbeeld naar ontmoetingscentra om werklozen te motiveren. Filip Roelandt, Economisch Huis Oostende: "We kijken dan vooral naar nieuwkomers in ons land. Maar we moeten het ook al vroeger aanpakken, bijvoorbeeld in de scholen. Want ook daar zijn we volop bezig. In de afgelopen twee jaar hebben we heel veel aandacht besteed aan de verschillende scholen in Oostende. We gaan er naartoe en introduceren de scholieren in wat de Oostendse economie voor hen kan betekenen, hetzij als werknemer, maar ook als ondernemer."