Oostende wil meer toeristen lokken in dalperiodes

Oostende wil de komende jaren meer dan ooit een citytrip-bestemming worden, en zeker in de dalperiodes. Oostende zet daarom in op een aantal nieuwe evenementen.

Zo komt er in het voorjaar van 2021 een Soulfestival, naar aanleiding van 40 jaar Sexual Healing van Marvin Gaye, die het wereldberoemde nummer in Oostende schreef. In het najaar staan een internationaal fotofestival en een nieuw jazzfestival op het programma. Oostende zal zich, naar aanleiding van het vernieuwde James Ensorhuis, ook nadrukkelijk profileren als Ensorstad in binnen- en buitenland. Bovendien zal er extra aandacht zijn voor jongeren en watersport.

Inzetten op dalperiodes

“We willen van Oostende nog meer een hele-jaar-door-bestemming maken”, aldus voorzitter van Toerisme Oostende vzw en burgemeester Bart Tommelein. “We gaan heel graag de uitdaging aan om extra in te zetten op de dalperiodes, van februari tot april en van oktober tot november. Een slimme mix van nieuwe evenementen, communicatie en productontwikkeling moet een extra boost geven aan de toeristische ondernemers in onze stad.”