Oostende wil actieplan voor uitgaansbuurt

Het forum Positief Uitgaan in Oostende heeft met een enquête enkele opmerkelijke pijnpunten naar boven gebracht over het uitgaansleven in de stad. Het stadsbestuur gaat met de resultaten aan de slag om een nieuw actieplan uit te rollen.

De enquête werd afgenomen bij zeven scholen. De bekendste uitgaansstraat in Oostende, de Langestraat, krijgt een positieve beoordeling. De zijstraten en het Marie Joséplein worden wel als onveilig beschouwd. Dat blijkt uit een enquête over uitgaan bij jongeren in 7 scholen. Volgens schepen van samenleven Maxim Donck is dit te wijten aan een gebrek aan openbare verlichting.

Het uitgaansleven in Oostende wordt gedomineerd door jeugdcafés en die spreken jongeren minder aan. Er zou te weinig dansgelegenheid zijn. Uit de enquête blijkt ook dat jongeren vaak een verkeerd beeld hebben over de wetgeving rond alcohol en drugs.

De resultaten van de enquête worden meegenomen in een nieuw actieplan ‘Nightlife in Oostende’. Die gesprekken zijn intussen gestart en nog voor de zomer wil de stad een aantal concrete maatregelen invoeren.