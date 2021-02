Oostende werkt mee aan tv-reeks ‘De Redders’ ondanks negatief advies

Dit voorjaar starten in Oostende - Mariakerke de opnames voor de nieuwe SBS-reeks De Redders. In deze televisieserie wordt het leven van een team redders gevolgd, op en naast het strand.

Gisteren adviseerde de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) nog de 10 kustgemeenten om niet mee te werken. Ze vindt dat de serie te ver af staat van de werkelijkheid. De makers van de reeks mogen ook de outfits en de boten en de vlaggen van IKWV niet gebruiken.

Maar Oostende legt dus dat advies naast zich neer. “We willen Oostende - Mariakerke verder ontwikkelen tot het meest familievriendelijke strand van de Vlaamse kust.”, aldus Burgemeester Bart Tommelein. “Deze reeks past helemaal in dit plan. Onze kustredders spreken sowieso tot verbeelding van heel wat kinderen. Dankzij deze nieuwe reeks kunnen we zowel de redders als Oostende - Mariakerke extra in de kijker zetten.”

"Wel waarheidsgetrouw"

De reeks zal de komende 2 jaren te zien zijn op Play4. Toerisme Oostende vzw zal in samenwerking met de Oostendse reddingsdienst ook een educatief luik ontwikkelen om bezoekers bewust te maken van de gevaren van de zee en het strand.

Stef Soetewey, producent bij productiehuis 100.000Volts, is blij met de samenwerking: "Ik ben bijzonder verheugd dat we voor dit project kunnen samenwerken met de stad Oostende. De verhalen in de reeks De Redders zullen op een waarheidsgetrouwe manier in beeld gebracht worden. De acteurs zullen allemaal een reddersopleiding krijgen en voor de verhaallijnen en de reddingsacties worden we professioneel begeleid door personen met reddingservaring."

