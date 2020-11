Oostende vordert 39 premies voor aankoop woning terug

Blijkt dat ze de premievoorwaarden niet hebben nageleefd. De bedoeling van de premie van 5.000 euro was vooral om jongeren aan te moedigen om in Oostende te blijven wonen. Eén van de voorwaarden was dat de koper gedurende 10 jaar in het huis moest blijven wonen. Maar sommige mensen verhuurden de woning als een tweede verblijf en anderen woonden niet meer in Oostende. Nog anderen hadden het aangekochte pand zelfs nooit bewoond.

Wie in Oostende is blijven wonen maar een ander, enig, pand kocht moet de premie niet terugbetalen. In veel gevallen zijn mensen gehuwd, kregen ze kinderen en kochten ze een groter huis. In het geval van echtscheiding was het voldoende dat één partner een pand in Oostende kocht. Ook deze premies worden niet teruggevorderd.