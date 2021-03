Oostende voor Anker uitgesteld naar 2022

Duizenden gezinnen zakken traditioneel af naar de Oostendse binnenstad, dokken en jachthavens voor een mix van gastronomie, muziek en animaties. Jaarlijks ontvangt Oostende voor Anker meer dan 200.000 bezoekers, gespreid over vier dagen.

“Oostende voor Anker is traditioneel vier dagen feest, met een mix van allerlei nationaliteiten onder de schippers, bezoekers, standhouders en muzikanten. Door de huidige omstandigheden is het nog zeer onzeker hoe internationale reizen en de quarantainemaatregelen zullen evolueren. Daarom hebben we een beslissing moeten nemen. We vinden het erg jammer dat we onze Oostende voor Anker-fans twee jaar op hun honger laten zitten. We beloven voor 2022 echter een topeditie.”, reageert burgemeester Bart Tommelein.

De curator van het festival, Hubert Rubbens vindt het ongelofelijk jammer, maar kijkt al uit naar de volgende editie. “Het doet pijn om dit maritiem feest nu voor een tweede keer te moeten annuleren. De inschrijvingen toonden opnieuw zeer veel interesse om af te reizen, maar de huidige vraagstukken zijn te groot om te garanderen dat we honderd procent zeker kunnen doorgaan met de organisatie. We kiezen er dan ook bewust voor om geen half werk te doen en bouwen verder aan een onvergetelijke editie in 2022. Plaats 19 tot 22 mei 2022 dus zeker al in de agenda en misschien valt er nog wel een extra verrassing uit de bus!”