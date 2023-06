Oostende voor Anker tovert kuststad om tot Venetië

Oostende is voor heel even Venetië, want het festival Oostende voor Anker zet 'Venetiaanse scheepswerven' dit jaar centraal.

Het maritieme festival ‘Oostende voor Anker’ zal dit jaar van 1 tot en met 4 juni de stad innemen met alles wat de maritieme wereld te bieden heeft. Bezoekers kunnen aan boord gaan van meer dan 150 schepen en alles te weten komen over de geschiedenis en de toekomst van de zeven zeeën aan wal.

Venetiaanse scheepswerven

Tijdens Oostende voor Anker zal je een niet alledaags zicht voorgeschoteld krijgen: gondels die in het Mercatordok rondvaren met het nodige vlagvertoon. Met de drie type gondels, Gondole del Settecento, Mussin ‘Albino’ en Gondolino ‘Giorgio’, zal je dagelijks kunnen meevaren. De drie types hebben hun eigen specificiteit, waarbij de ‘Giorgio’ het meest gekend is, want het is het basisvaartuig van de hedendaagse gondels die ingezet worden voor de duizenden toeristen in Venetië.

Naast deze traditionele vaartuigen, zijn ook alle ambachten nodig voor de bouw van een ‘gondola’ aanwezig op het Sint-Petrus- en -Paulusplein. In het ambachtendorp kan je zowel smeden als houtbewerkers en ambachtslui aan het werk zien die instaan voor de versiering van de vaartuigen. Je kan er deskundige uitleg krijgen over bijvoorbeeld de asymmetrische vorm van het vaartuig, nodig voor een gemakkelijke voortstuwing.