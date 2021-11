Oostende voert strijd tegen winkeldiefstallen op

Winkeldieven zijn vaak erg sluw, waardoor het voor de handelaars zeer moeilijk is om een diefstal op te merken. Oostende, het Economisch Huis en het adviesbureau Crime Control slaan daarom de handen in elkaar om samen met de lokale handelaars de preventieve strijd tegen winkeldiefstal aan te gaan.

“Als stad vinden wij het belangrijk om onze lokale handelaars te ondersteunen in deze gezamenlijke strijd tegen winkeldiefstal,” stelt schepen voor handhaving Maxim Donck. “In de afgelopen weken vonden diverse sensibiliseringsacties plaats, waarbij we de handelaars enkele technieken hebben aangeleerd om verdachte gedragingen op te sporen en diefstal te voorkomen."

Mysterie thieves

Met een kick-off sessie werd aangetoond hoe winkeldieven te werk gaan en hoe de handelaar hierop kan inspelen. In een volgende fase werden gedurende enkele dagen mystery thieves op pad gestuurd in de winkelstraten. “Een mystery thief hanteert de meest voorkomende diefstaltechnieken en test deze uit,” legt Kris Van Limbergen van Crime Control uit. Tijdens de actie werden 13 winkels bezocht uit verschillende sectoren. Meerdere diefstaltechnieken werden uitgetest, van manipulatie van alarmsystemen tot wisseltrucs aan de kassa. Het project wordt uitgebreid naar alle handelaars in Oostende.