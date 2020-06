Oostende voert een meer meeuwvriendelijk beleid

In Oostende is het meeuwenteam opnieuw aan de slag. Sinds deze lente gooit de kuststad de bestrijding van meeuwenhinder over een andere boeg.

Oostende wil een meer meeuwvriendelijk beleid voeren en zijn inwoners beter leren samenleven met de meeuwen. Van uitroeien is geen sprake meer. Twee medewerkers van het vogelopvangcentrum klauteren op daken met meeuwennesten, zoeken oplossingen voor de meeuwenhinder en nemen alleen nog eieren weg op heel hinderlijke plaatsen. Die eieren worden bovendien meegenomen en worden in het vogelopvangcentrum uitgebroed. De vogels worden dan later losgelaten in natuurgebieden rond Zeebrugge.

Meeuwen, waarvan er meer dan 1.000 broeden op de daken van Oostende, zijn beschermd en de stad wil er voor zorgen. Mensen die aan de kust wonen gaan met de vogels moeten leren leven, zegt de stad. Haar aanpak krijgt straks navolging in andere badplaatsen.