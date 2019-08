Oostende verhoogt city tax en investeert extra buiten hoogseizoen

Oostende zal vanaf 2020 extra inspanningen doen in citymarketing en in nieuwe evenementen buiten het traditionele hoogseizoen. Zo moeten toeristen in het voor- en najaar nog meer de weg vinden naar de Stad aan Zee.

De middelen hiervoor worden verzameld door een verhoging van de Oostendse verblijfsbelasting, ook wel city tax genoemd, van 2.00 naar 2.83 euro per nacht per kamer. De aanpassing gebeurt in samenspraak met HoReCa Middenkust en de Oostendse hotels.

Vanaf 2020 zullen toeristen die in Oostende overnachten 2.83 euro betalen per nacht per kamer (3 euro inclusief btw). De stad plaatst zich daarmee op dezelfde hoogte als bijvoorbeeld Gent. De extra inkomsten gaan rechtstreeks naar Toerisme Oostende vzw om te investeren in citymarketing en in seizoensverbredende evenementen.

De aanpassing van de city tax staat volgende week geagendeerd op de gemeenteraad.