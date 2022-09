Oostende verbiedt lachgas

In Oostende wordt steeds meer lachgas verhandeld en gebruikt om te inhaleren. Dat zorgt voor overlast en houdt gezondheidsrisico's in voor de gebruiker. De stad wil het probleem aanpakken en zal daarom de Stedelijke verordening aanpassen.

Het oneigenlijk gebruik, bezit of verhandelen van lachgas wordt verboden in Oostende. Overtreders riskeren een GAS-boete en zullen doorverwezen worden naar gespecialiseerde hulpverlening.

"Er kunnen GAS-boetes worden uitgeschreven aan meerderjarigen tot maximum 250 euro. Door het Undo-project van Stad Oostende is het ook mogelijk om minderjarigen vanaf 16 jaar een bemiddelingsvoorstel of GAS-boete tot maximum 175 euro te geven. Het gebruik van lachgas houdt ook gezondheidsrisico's in. Via GAS-bemiddeling zal daarom ingezet worden op het gericht doorverwijzen naar hulpverlenende instanties gespecialiseerd in druggebruik," zegt schepen van Samenleven Maxim Donck.

De lokale politie van Oostende heeft in de periode 31 mei 2020 tot en met 25 augustus 2022 156 flessen lachgas in beslag genomen. De stad is trouwens niet de eerste die een verbod op lachgas oplegt. Onder meer Brugge en Kortrijk deden dat ook al.