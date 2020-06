Oostende trekt 9 miljoen euro uit voor herstelplan

Oostende zet in totaal zo’n 9 miljoen euro in voor een breed palet aan steunmaatregelen die hieronder summier worden beschreven.

Inwoners

Na de zomer krijgt elk Oostends gezin Oostendebonnen ter waarde van 60 euro, te besteden bij de lokale handelaars. Ook tweedeverblijvers krijgen per gezin diezelfde bonnen. Kwetsbare gezinnen krijgen 80 euro. We ze niet zelf nodig heeft kan ze doneren aan sociale projecten.



Handelaars

Elke handelszaak die verplicht moest sluiten, krijgt bonnen ter waarde van 100 euro om te spenderen bij andere Oostendse handelaars. Voor de periode van de lockdown worden de terrasbelasting en de belasting op uithangborden geschrapt. Marktkramers en verkoopkramen krijgen de al betaalde belastingen terug voor periode dat hun kramen niet mochten staan. Oostende schrapt ook de retributies voor taxi’s en de betaling van de vergunning van de huurkoetsen wordt voor een half jaar geschrapt. Bedrijven die gehuisvest zijn in stadsgebouwen betalen voor de lockdown-maanden slechts de helft van de huur.

Kwetsbare gezinnen

Stad Oostende zal kwetsbare gezinnen helpen door extra budget te voorzien voor leeflonen en aanvullende steun te bieden waar nodig, zoals met woonbegeleiding, afbetalingsplannen, voedselhulp en een goedkope toegang tot het internet. Fietstaxi’s brengen minder mobiele mensen naar hun bestemming. Het opgestarte buddyproject voor mensen met een beperking wordt duurzaam verdergezet.

Verenigingen

De subsidies voor verenigingen blijven dezelfde. Verenigingen kunnen daarenboven extra ondersteuning aanvragen voor het inkomensverlies dat ze geleden hebben door de annulering van hun evenementen. Cultuur-, sport- of jeugdverenigingen die niet beschikken over stedelijke infrastructuur, kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor hun kosten. Ze kunnen ook een terugbetaling aanvragen voor de kosten van het coronaproof maken van hun lokalen of gebouwen. Jeugdverenigingen krijgen 10 euro extra per lid en ook nog eens 10 euro ondersteuning per deelnemer aan een jeugdkamp.

Toerisme

De hotels betalen geen verblijfstaks voor de lockdown-maanden en krijgen voor de rest van het jaar een verlaging. Er wordt ook een speciaal arrangement voorzien en wie een hotel boekt deze zomer, krijgt een terugkomvoucher van 25 euro bij een boeking in het najaar. Verder komt er een communicatiecampagne om alle troeven van de Stad aan Zee in de verf te zetten en mensen te overtuigen naar Oostende te komen. Er werd ook een uitgebreid recreatief programma gemaakt voor de zomer, met focus op spreiding over de hele stad.

Oostende maakt verder werk van een grote opkuisbeurt en zet daarvoor deze zomer dertig tijdelijke werkkrachten in. Wie sluikstort - of het nu zwerfvuil, sigarettenpeuken of hondenpoep is - riskeert zware boetes. Het stadspersoneel, dat zich flexibel heeft opgesteld de voorbije maanden, zal onder meer blijven thuiswerken en veel ruimere glijdende uren presteren.