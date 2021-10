Oostende telt minste aantal werklozen in 15 jaar

Oostende pakt uit met de laagste werkloosheidscijfers in bijna 15 jaar. En dat is toch opvallend, want de stad aan zee worstelt al jaren met hoge werkloosheidscijfers.

Op dit ogenblik zitten nu 3.000 mensen zonder job in Oostende. Aan de basis van de kentering ligt onder meer een heroplevend economisch klimaat na de coronapandemie.

"Minder dan 3.000 werklozen"

Op een bartenderopleiding bij de VDAB in Oostende leren ze volgens de regels van de kunst cocktails en huisgemaakte ice tea maken. Het is een project dat de werkloosheidcijfers in de stad moet doen zakken, en met succes zo blijkt.

"Nu zitten we op 10,2% als we dat vergelijken met 2014 toen was dat dicht bij de 16%", zegt Charlotte Verkeyn, schepen van economie in Oostende. "In absolute cijfers zitten we nu juist onder de 3.000 werklozen terwijl dat dat in 2014 meer dan 4.000 was."

Horeca trekt weer aan na coronacrisis

September heeft de laagste werkloosheidcijfers sinds 2007. Sectoren zoals de horeca trekken opnieuw aan na de coronacrisis. Geschoold personeel vinden is niet gemakkelijk.

Nathan Naudts: "Ik heb altijd zo een beetje het droombeeld gehad uit de films, van de bartender uit de films die zijn bar aan het proper maken is, terwijl hij met een vaste klant aan het praten is. Dat heb ik altijd fantastisch gevonden."

"Ik vind het fijn dat we hier al heel veel technieken aangeleerd krijgen dus als ik dan een job ga vinden, dan kan ik zeggen", zegt Helena Peters. "Ik heb wel al wat ervaring."

Instructeur Jurgen Nobels was al eens bartender van het jaar en kent de kneepjes van het vak. Zijn passie doorgegeven en daarna mensen aan het werk zien in de horeca doet hem deugd.

Instructeur Jurgen Nobels: "In Gent zijn er een aantal jongens die ermee aan de slag zijn gegaan, in Antwerpen ook al. En nu hopelijk in Oostende ook. - Want het is een knelpuntberoep? Ja best wel, zeker na corona hebben we wel een leegloop gezien in de Horeca. Ik krijg wekelijks telefoontjes van mensen die op zoek zijn naar bartenders en ook naar horeca-personeel in het algemeen."

Naast deze opleiding heeft de stad ook nog heel wat andere tewerkstellingsprojecten lopen, zoals bijvoorbeeld een opleiding tot heftruckchauffeur.