Oostende stelt Street Art Festival uit

Door reisbeperkingen komt de komst van de internationale artiesten in het gedrang. Daarom zal de editie van The Crystal Ship in 2021 niet tijdens de paasvakantie plaatsvinden, maar wel van 12 tot 20 juni. Het kunstenfestival staat traditioneel symbool voor de kick-off van de lente-evenementen. “De paasvakantie wordt al sinds 2016 gekleurd door nieuwe werken van The Crystal Ship”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “Internationale artiesten werken wekenlang aan gigantische muurschilderingen en zowel het proces om hen te volgen als de oplevering van de fantastische werken, lokt traditiegetrouw heel wat extra bezoekers. Dit jaar kiezen we er voor om naar juni te schuiven met het festival om de eigenheid zoveel mogelijk te bewaren. Internationale reisrestricties en de beperkte samenkomsten creëren heel wat extra uitdagingen. De beslissing om naar juni uit te stellen, garandeert dan ook dat we heel wat straffe artiesten naar Oostende kunnen halen.” Nationale en internationale artiesten zullen, van 12 tot en met 20 juni 2021, opnieuw kunstinstallaties en muurschilderingen creëren met de stad als canvas. De nieuwe creaties komen bij de kunstwerken van eerdere edities en vormen zo een gratis kunstenparcours doorheen de stad. “Onze artiesten moeten niet enkel rekening houden met de maatregelen in België, maar ook met die uit hun thuisland”, legt curator Bjørn Van Poucke uit. “Dit komt er vaak op neer dat ze twee uitgebreide quarantaineperiodes moeten uitzitten, hier en thuis. Dat blijkt voor veel van hen niet haalbaar. Onze namen op de shortlist zijn dit jaar echt fenomenaal. We geven binnenkort de eerste namen vrij.”