Oostende start opnieuw aanmeldingssysteem voor drukste stranden

Met mooi weer in het vooruitzicht wordt het aanmeldingssysteem voor de drie drukste stranden in Oostende van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus 2020 opnieuw geactiveerd. Dat systeem moet ervoor zorgen dat de social distancing op de stranden gegarandeerd is. Het is de tweede keer dat het systeem zal worden gebruikt.

Het systeem is enkel actief op het Klein Strand, Groeistrand en Groot Strand. Op de andere stranden is er geen aanmelding nodig.

Aanmelden kan gratis vanaf 27 juli via de website visitoostende.be/strand, via de balie van Toerisme Oostende, het UiTloket of het gratis nummer 0800 62 167. De aanmelding garandeert een plek op de stranden in het centrum bij aankomst voor 14 uur. Het systeem wordt geactiveerd van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus 2020, maar die termijn kan nog verlengd worden. In totaal zijn er 15.000 plaatsen beschikbaar per dag.