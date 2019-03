Oostende start doorgroeihuis

'Armoedebestrijding is voor ons een absolute prioriteit. Met het doorgroeihuis willen we zo veel mogelijk inwoners opnieuw op eigen benen laten staan en als volwaardige burgers laten participeren aan onze maatschappij', zeggen burgemeester en schepenen.

Intensieve begeleiding

Het doorgroeihuis start op 1 april. De stad voorziet een bed, bad, brood en intensieve begeleiding. 'Dat is meer dan opvang alleen. Het doel is om die mensen uiteindelijk weer een waardige plaats te geven in de maatschappij', zegt schepen Natacha Waldmann. Voor burgemeester Bart Tommelein gaat het om een forse investering tegen de armoede in de stad.

Samen met andere partners

In het doorgroeihuis zullen maximum 20 mensen worden opgevangen in een pand in de Overvloedstraat. De stad werkt hiervoor samen met verschillende partners met expertise op vlak van armoede en dak- en thuisloosheid.